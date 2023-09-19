

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Майорск и Каменка Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили до 225-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области.

За сутки на данном направлении уничтожено более 175-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-30, а также орудия: «Мста-Б» и Д-20.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Потери противника составили свыше 115-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».



▫️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: Д-20 и Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две артиллерийские системы М777 производства США.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127-ми районах.

Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Богатырь Донецкой Народной Республики поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.



В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Кроме того, уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и КАИРЫ Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотных летательных аппарата, 437 зенитных ракетных комплексов, 11960 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13167 единиц специальной военной автомобильной техники.