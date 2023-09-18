

▫️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет «Storm Shadow», боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.



▫️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской бригады в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы

Д-30, орудие М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.



▫️ На Краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.

▫️ Потери ВСУ составили более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили более 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, а также гаубица Д-20.

▫️ Также, в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила

и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы «Мста-Б».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123-х районах.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное Донецкой Народной Республики, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Мирное, Пролетарское, Скелеватое Запорожской области и Коханы Херсонской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6865 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11931 танк и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6426 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13121 единица специальной военной автомобильной техники.