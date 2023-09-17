

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Химик и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки потери противника составили до 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Также в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ.

▫️ В ходе боевых действий потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США и четыре автомобиля.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30.

▫️ В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.



▫️ На Южно-Донецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», во взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток отражены три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

▫️ Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Воскресенка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Болдыревка, Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области.

▫️ Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих и четыре автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные гаубицы М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114-ти районах.

▫️ Кроме того, в районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.



▫️ Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Василевка, Невельское, Спорное Донецкой Народной Республики, Ольшаны, Голиково, Кременная Луганской Народной Республики, Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое Запорожской области, а также Раденск Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13090 единиц специальной военной автомобильной техники.