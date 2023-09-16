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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 9 по 16 сентября 2023 г.)

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▫️ В период с 9-го по 16-е сентября 2023 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ.

▫️ В результате ударов нарушены: материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.

▫️ 11 сентября т.г. Воздушно-космическими силами России нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области.

▫️ По уточненным данным в результате удара уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

▫️ На Донецком направлении противник не отказался от планов по охвату города Артемовск Донецкой Народной Республики и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

▫️ За прошедшую неделю на данном направлении подразделения «Южной» группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

▫️ В результате значительных потерь личного состава украинское командование было вынуждено начать вывод 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в тыловой район для восстановления боеспособности.

▫️ Для удержания позиций на данном участке в настоящее время задействована 71-я егерская бригада ВСУ из состава стратегического резерва, а также сводные штурмовые группы 47-й, 65-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

▫️ В ходе боев потери противника составили более 740 украинских военнослужащих, 20 танков и боевых бронированных машин, а также 20 автомобилей.

▫️ Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражено 38 орудий полевой артиллерии противника.

▫️ На Южно-Донецком направлении российские подразделения слаженными действиями за неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

▫️ Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие в ходе допросов жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ вследствие значительных потерь личного состава.

▫️ За прошедший период противник на данном направлении потерял свыше 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии.

▫️ На Купянском направлении в результате активных действий подразделения «Западной» группировки войск улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности.

▫️ Отражено пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон.

▫️ Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также установка реактивной системы залпового огня.

▫️ Также уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ.


▫️ На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ В результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 13 атак противника. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий.

▫️ На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра, а также ведении контрбатарейной борьбы.

▫️ На данном направлении ВСУ потеряли до 360-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, а также 12 орудий полевой артиллерии.

▫️ Истребительной авиацией ВКС России 13 сентября т.г. в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.

▫️ В акватории Черного моря Морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ.

▫️ Средствами ПВО перехвачено 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 270 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11881 танк и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13035 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30528
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