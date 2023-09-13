

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Первомайское и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 235-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Также, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ За сутки уничтожено более 205-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777 и М119 производства США, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б».



▫️ На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» восточнее населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих и две боевые бронированные машины.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Котляровка Харьковской области.

▫️ Потери противника составили до 85-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля.

▫️ Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», артиллерийская система М777 и гаубица М109 «Paladin» производства США.

▫️ В районе населенного пункта Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 114-й бригады территориальной обороны.



▫️ На Херсонском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский.

▫️ В результате огневого поражения уничтожены свыше 80-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Благодатное, Зайцево Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Нововодяное Луганской Народной Республики, Кардашинка, Саги Херсонской области, Новогоровка и Тарасовка Запорожской области,



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6706 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11811 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6359 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12958 единиц специальной военной автомобильной техники.