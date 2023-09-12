

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки Донецкой Народной Республики.

▫️ Противник потерял свыше 255-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 35-ти военнослужащих противника, танк, шесть боевых машин пехоты, в том числе три «Bradley» производства США и три автомобиля.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30, гаубица «Мста-Б», а также украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Нота».



▫️ На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.

▫️ За сутки на данном направлении уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО Т-122 «Sakarya» производства Турции.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Новенькое Сумской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады территориальной обороны, и в районе населенного пункта Гремячка Черниговской области уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны Украины.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих и пять автомобилей.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два склада с боеприпасами: 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны Украины, а также живая сила и военная техника противника в 143-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и «Ураган».



▫️ Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Кодема, Липовое, Кленовое Донецкой Народной Республики, Николаевка Херсонской области и Очеретоватое Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11793 танка и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6346 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12927 единиц специальной военной автомобильной техники.