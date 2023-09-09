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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период со 2 по 9 сентября 2023 г.)

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▫️В период со 2-го по 9-е сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам: радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов из так называемого «Русского добровольческого корпуса».

▫️ Кроме того, в результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.

▫️ На Запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

▫️ С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины.

▫️ Для поддержки наступательных действий ВСУ на данном направлении задействовали группировку артиллерии численностью до 360-ти орудий, из которых свыше 160 единиц – западного производства калибром 155-миллиметров.

▫️ Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки противника отражены.

▫️ В ходе ожесточенных боев на данном направлении уничтожено более 845-ти украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк «Challenger» производства Великобритании и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 63 орудия полевой артиллерии противника.

▫️ Только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за прошедшую неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

▫️ За прошедший период общие потери противника на данном направлении составили свыше 1230-ти украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений «Южной» группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Купянском направлении российские подразделения «Западной» группировки войск ведением активных действий продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности.

▫️ За неделю на данном направлении отражено 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425-ти украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий.


▫️ На Краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели успешно отражены 12 атак противника.

▫️ Потери ВСУ на данном направлении составили более 450-ти военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий.

▫️ На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы.

▫️ В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника в районе острова Тендровская коса.

▫️ Кроме того, за неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ На данном направлении уничтожено до 355-ти украинских военнослужащих ВСУ, танк, 32 автомобиля, а также двенадцать орудий полевой артиллерии.

▫️ Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост.

▫️ Кроме того, самолётами Морской авиации в акватории Черного моря западнее полуострова Крым были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, общей численностью до 50-ти украинских военнослужащих.

▫️ Оперативно-тактической авиацией ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300пс в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области.

▫️ Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах Российской Федерации.

▫️ Кроме того, перехвачено 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы «JDAM», а также одна противорадиолокационная ракета HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6540 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11742 танка и другие боевые бронированные машины, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12840 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/30274
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