

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка и Веселое Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили более 215-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, противотанковое орудие «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Акация», боевая машина РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области.

▫️ Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ За сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями российской группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

▫️ В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6498 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11721 танк и другие боевые бронированные машины, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6289 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12794 единицы специальной военной автомобильной техники.