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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 6 сентября 2023 г.)

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▫️ Сегодня ночью Воздушно-Космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Объект поражен. Цель удара достигнута. 

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Орехово-Василевка, Химик, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ. В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», пушку «Рапира», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Урожайное и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», а также орудие Д-20. 

❗️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет.

▫️ За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки М109 «Paladin» производства США, орудие «FH-70» производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». 

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. За сутки потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-30.

▫️ На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. 

▫️ Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица «Мста-Б». 

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».  Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка, Новоникольское, Меловатка Луганской народной республики, Берестовое Донецкой народной республики, Пшеничное, Семеновка Запорожской области, Ольшана Харьковской области и Крынки Херсонской области. 

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6426 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11696 танков и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6253 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12749 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30179
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