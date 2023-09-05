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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 5 сентября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое Донецкой Народной Республики.

За сутки потери противника составили до 225-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град».

Также, в районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и гаубица М119 производства США, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, орудие «FH-70» производства Великобритании, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

▫️ На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.

▫️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.


▫️ Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника составили до 175-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля, а также два орудия: Д-20 и Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132-х районах.

Кроме того, поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка, Залиман, Краснореченское Луганской Народной Республики, Берестовое, Петровское, Семигорье, Веселое Донецкой Народной Республики, Харьково, Романовское, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, Голая Пристань и Новая Маячка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6409 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11653 танка и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12715 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30157
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