

▫️ Сегодня ночью самолетами морской авиации Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами военнослужащих сил специальных операций ВСУ.

▫️ Кроме того, беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск и Северное Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Гвоздика», а также две гаубицы М105 производства США.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, а также отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

▫️ Потери противника составили более 115-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две самоходные гаубицы М109 «Paladin» и две гаубицы М119 производства США, а также два орудия Д-30 и одно Д-20.



▫️ На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Ивановка, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ За сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

▫️ Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три пикапа, а также орудие Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожены до 35-ти украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ В районе населенного пункта Понятовка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах.

▫️ Кроме того, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Волчеяровка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Берестовое, Водяное, Спорное Донецкой Народной Республики, Скелеватое, Пшеничное, Очеретоватое Запорожской области и Пролетарка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6376 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11643 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12694 единицы специальной военной автомобильной техники.