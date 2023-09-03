

▫️ Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемовск, Дубово-Василевка и Зализнянское Донецкой Народной Республики, а также две атаки 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боев на данном направлении уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Также, штурмовой, армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами западнее населенного пункта ВЕРБОВОЕ Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

▫️ Потери противника составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также три орудия Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовка, Червоная Криница и Орехов Запорожской области уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три контратаки 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Свердловка, Сергеевка Луганской Народной Республики, Двуречная, Берестовое и Бударки Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике противника. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США,



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики, Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Уничтожено свыше 125-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

▫️ На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также, в районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 119-ти районах.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое, Новобахмутовка, Парасковиевка, Новомихайловка, Гольмовский Донецкой Народной Республики, Переможное, Чубаревка, Новое, Очеретоватое Запорожской области, Владимировка, Золотаревка, Белогоровка, Шипиловка, Николаевка Луганской Народной Республики.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 247 вертолетов, 6352 беспилотных летательных аппарата, 435 зенитных ракетных комплексов, 11634 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6197 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12660 единиц специальной военной автомобильной техники.