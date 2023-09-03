Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 3 сентября 2023 г.)
▫️ Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемовск, Дубово-Василевка и Зализнянское Донецкой Народной Республики, а также две атаки 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.
▫️ В ходе боев на данном направлении уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.
▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Также, штурмовой, армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами западнее населенного пункта ВЕРБОВОЕ Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
▫️ Потери противника составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также три орудия Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовка, Червоная Криница и Орехов Запорожской области уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.
▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три контратаки 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Свердловка, Сергеевка Луганской Народной Республики, Двуречная, Берестовое и Бударки Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике противника. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США,
▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики.
▫️ Также, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики, Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Уничтожено свыше 125-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
▫️ На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также, в районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 119-ти районах.
▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.
▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое, Новобахмутовка, Парасковиевка, Новомихайловка, Гольмовский Донецкой Народной Республики, Переможное, Чубаревка, Новое, Очеретоватое Запорожской области, Владимировка, Золотаревка, Белогоровка, Шипиловка, Николаевка Луганской Народной Республики.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 247 вертолетов, 6352 беспилотных летательных аппарата, 435 зенитных ракетных комплексов, 11634 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6197 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12660 единиц специальной военной автомобильной техники.
Что то на ЯП молчок о том, что Коломойского “прихватили”. Меж тем событие весьма знаковое, как и желание Зеленского переизбираться. Он прекрасно понимает, что как только его оторвут от “кормушки” – пойдет в расход. Кто как не Коломойский, зная всю подноготную Зеленского, мог его отправить “на дно”. Конечно, сажать Коломойского никто не собирается, но ограничить его возможности влиять на будущие выборы в Украине – вполне. Тем самым Зеленский подписал себе приговор в будущем, ибо Коломойский сейчас имеет возможность весьма нестандартного маневра, и мотивирован это сделать.
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Выборы в США неразрывно связаны с выборами в Украине, ибо в обеих странах за власть пытается удержаться та группа людей, которой крайне выгодно создавать ситуацию, в которой Россия и Европа будет ослабляться в конфликте в Украине, а США все больше будет наращивать госдолг, несмотря на попытки отстроить свое производство вне Китая. Любое поражение на выборах, будь то поражение Зеленского или Байдена, запустит процесс слопывания многоходовки, в которой США ставится в условия выживания изнутри, элитами, которые находятся у власти. Ибо обеспечение золотом доллара давно уже не актуально, и для поддержания ликвидности валюты жизненно необходимы захваты чужих природных ресурсов, которые и превращают при покупке за доллар эту зеленую бумагу в ликвидную валюту.
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Делайте ставки, господа.