

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

За сутки уничтожено до 115-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.

Кроме того, в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики.

Также, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили свыше 105-ти украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.



▫️ На Донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики, а также три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики.

Уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области.

Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены две атаки штурмовых групп 5 бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, а в районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 108-ми районах.

В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ.

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Кроме того, за сутки уничтожены двадцать пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Трудовское, Кодема, Клиновое Донецкой Народной Республики, Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка Запорожской области, а также Таволжанка Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6318 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11607 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6182 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12620 единиц специальной военной автомобильной техники.