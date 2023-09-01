

▫️ В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам.

▫️ В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.



▫️ В течение недели наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на Донецком и Запорожском направлениях. На Запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений. Для наращивания усилий по прорыву обороны наших войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва– 71-я егерская бригада ВСУ.

▫️ В результате самоотверженных и грамотных действий военнослужащих Запорожской группировки войск все атаки противника отражены. За неделю уничтожено более 960-ти украинских военных, 24 боевые бронированные машины различной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии. Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого «контрнаступления» обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах.

▫️ Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск.



▫️ На Южно-Донецком направлении наиболее ожесточенные бои велись южнее населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений российских группировок войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы противника сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки отражены. Общие потери противника за неделю составили до 1025-ти украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Донецком направлении многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск «Соледар» прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильновка Донецкой Народной Республики завершились провалом. В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385-ти украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.



▫️ На Купянском направлении улучшено тактическое положение подразделений «Западной» группировки войск за счет овладения опорными пунктами противника и ключевыми высотами. Умелым применением средств поражения подразделениям ВСУ нанесен значительный урон. Потери противника за неделю составили до 470-ти украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, а также 18 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» в течение недели успешно отразили 14 вражеских атак. Потери противника в течение недели составили до 540-ка украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы противника, ведении контрбатарейной борьбы, поиске и уничтожении диверсионно-разведывательных групп и воспрещении высадки противника на острова.



▫️ По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня. На данном направлении за неделю противник потерял до 230-ти украинских военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.



▫️ Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29-30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до 50-ти украинских военнослужащих.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника.



▫️ Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета «Нептун» и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Кроме того, уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях Российской Федерации



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6293 беспилотных летательных аппарата, 434 зенитных ракетных комплекса, 11587 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6162 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12602 единицы специальной военной автомобильной техники.