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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 31 августа 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю.

В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-20.

Также, в районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

За сутки потери противника на данном направлении составили до 365-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также три гаубицы Д-30.

Кроме того, в районе города Орехов поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.


▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие М119 производства США.

В районе города Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

В районе населенного пункта Михайловка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 128-ми районах.

В районе города Славянск Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200.

Также, в районе города Угледар и населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики поражены: пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Кроме того, за сутки уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе Ту-141 «Стриж», в районах населенных пунктов Ковалевка, Голиково Луганской Народной Республики, Соледар, Благодатное Донецкой Народной Республики, Мирное, Новоукраинка, ТОКМАК Запорожской области и Обрывка Херсонской области,

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6266 беспилотных летательных аппаратов, 434 зенитных ракетных комплекса, 11578 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12570 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/29976
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