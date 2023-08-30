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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 30 августа 2023 г.)

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▫️ Ночью 30 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 380-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, орудие «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира».

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

▫️ На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых подразделений 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

▫️ За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки: «Гвоздика», «Богдана», а также «AS-90» производства Великобритании.

▫️ На Купянском направлении подразделениями группировки войск «Западная», огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Сергеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия М109 производства США, гаубица Д-30, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также «Krab» польского производства.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

▫️ За сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 138-ми районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожены: штаб оперативно-тактической группы «Донецк», а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50-ти человек.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка Луганской Народной Республики, Спорное, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Водяное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Пятихатки, Тарасовка и Бердянск Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6234 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11570 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12528 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/29934
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