

▫️ Сегодня ночью Военно-Морским Флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Объект поражен.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 160-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS90 «Brave Heart» и орудие «FH-70» производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника на Донецком направлении составили более 185-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки подразделений 12-й бригады специального назначения и 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки на Южно-Донецком направлении потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица «Мста-Б».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, а также две гаубицы Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника противника в 128-ми районах.

▫️ Также, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы «JDAM» а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Воскресенка Херсонской области, Лисичанск Луганской Народной Республики, Мирное, Пологи Запорожской области, Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6179 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11538 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6095 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12480 единиц специальной военной автомобильной техники.

