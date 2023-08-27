

▫️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника на Купянском направлении составили до 120-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области.

▫️ За сутки на Запорожском направлении уничтожены до 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ и «Krab» польского производства, гаубица Д-20, а также орудие М119 производства США.



▫️ На Донецком направлении слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника на Донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ За сутки потери противника на Краснолиманском направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

▫️ Потери противника составили до 130-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения российскими подразделениями уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах.

▫️ Кроме того, в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37.

▫️ В районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта ЗАЛИВНОЕ Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области. За сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка, Приволье, Тополевка Луганской Народной Республики, Лозовое, Ивановка, Семигорье, Подгорное Донецкой Народной Республики, Новое, Чапаевка, Токмак, Скелеватое Запорожской области и Васильевка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6152 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11527 танков и других боевых бронированных машин, 1145 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6079 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12463 единицы специальной военной автомобильной техники.