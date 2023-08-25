

▫️ Сегодня ночью Военно-Морским Флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил.

▫️ Цель удара достигнута. Объект поражен.



▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника на Донецком направлении составили до 260-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две гаубицы Д-20.



▫️ На Купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской Народной Республики.

▫️ За сутки на Купянском направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубица Д-20.



▫️ На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак противника.

▫️ Потери ВСУ на Запорожском направлении составили более 110-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» и два бронетранспортера «Stryker» производства США, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также два орудия «FH-70» производства Великобритании.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики.

▫️ Также, нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 31-й бригады морской пехоты ВСУ.

▫️ В результате боев на Южно-Донецком направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ – 36.



▫️ На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака военнослужащих 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 147-ми районах.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит украинский штурмовик Су-25.

▫️ За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также одна переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200.

▫️ Кроме того, в течение суток сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы семьдесят три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе: в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Шишково Луганской Народной Республики, Берестовое, Гольмовский Донецкой Народной Республики, Васильевка, Сладкая Балка, Инженерное и Жовтневое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 464 самолета, 246 вертолетов, 6085 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11492 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6042 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12424 единицы специальной военной автомобильной техники.