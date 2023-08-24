

▫️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины.

▫️ Цель удара достигнута. Объект поражен.



▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности.

▫️ В результате мужественных действий подразделений, ударов армейской авиации и огня артиллерии, отражено пять атак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области.

▫️ За сутки Купянском направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777 производства США.



▫️ На Запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии, в течение суток отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области.

▫️ Потери противника на Запорожском направлении составили более 110-ти украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США.



▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации, успешно отражено шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское Донецкой Народной Республики.

▫️ В течение суток на Донецком направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Кроме того, нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и совхоза «Октябрь» Донецкой Народной Республики.

▫️ В результате боев на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 230-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Общие потери противника на Краснолиманском направлении за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах.

▫️ В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

▫️ Также уничтожены четыре склада боеприпасов противника в районах населенных пунктов Львово Херсонской области, Михайловка Харьковской области, Искра Днепропетровской области и Красногоровка Донецкой Народной Республики.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

▫️ Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка, Лисичанск, Шишково Луганской Народной Республики, Горловка, Никольское, Артемовск, Берестовое, Ключевое Донецкой Народной Республики, Пологи, Токмак Запорожской области, Доброполье Херсонской области и Таволжанка Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 462 самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11476 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12408 единиц специальной военной автомобильной техники.