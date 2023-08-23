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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 23 августа 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение.

▫️ Активными действиями российских подразделений при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Потери ВСУ составили до 170-ти украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.

▫️ На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ За сутки уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, орудие Д-30, три гаубицы М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

▫️ На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых отрядов 21-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ Потери противника составили до 145-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США.

▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».


▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах. Кроме того, в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Приволье, Макеевка Луганской Народной Республики, Берестовое, Курдюмовка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Любимовка, Мирное и Инженерное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 462 самолета, 246 вертолетов, 5970 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11457 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6011 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12390 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/29708
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