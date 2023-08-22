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Зал славы российской видеоигровой индустрии

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Объявили о создании "Зала славы российской видеоигровой индустрии". Всего в него вошло 7 человек.

  • создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов;

  • создатель бренда Dendy Виктор Савюк;

  • основатель студии Nival Сергей Орловский;

  • ведущий программы «Денди — Новая реальность» Сергей Супонев;

  • основатель студий «К-Д ЛАБ» и KranX Productions Андрей Кузьмин;

  • ведущие программы «От винта!» Борис Репертур и Антон Зайцев.

По заявленным лицам вопросов особых нет – все известны и достойны.
В дальнем планируют пополнять этот список. Кроме того будет еще отдельный список (составляться будет путем народного голосования), куда будут отбирать лучшие игровые проекты за всю историю отечественной игровой индустрии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8584744.html
Метки: игровая индустрия, игры, Россия, технологии
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