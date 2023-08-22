Зал славы российской видеоигровой индустрии
Объявили о создании "Зала славы российской видеоигровой индустрии". Всего в него вошло 7 человек.
- создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов;
- создатель бренда Dendy Виктор Савюк;
- основатель студии Nival Сергей Орловский;
- ведущий программы «Денди — Новая реальность» Сергей Супонев;
- основатель студий «К-Д ЛАБ» и KranX Productions Андрей Кузьмин;
- ведущие программы «От винта!» Борис Репертур и Антон Зайцев.
В дальнем планируют пополнять этот список. Кроме того будет еще отдельный список (составляться будет путем народного голосования), куда будут отбирать лучшие игровые проекты за всю историю отечественной игровой индустрии.