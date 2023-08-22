

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области.

За сутки уничтожено более 125-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.

В результате эффективной контрбатарейной борьбы на данном направлении в течение суток поражены: 11 орудий и четыре миномета противника, в том числе: две артиллерийские системы М777 производства США, три буксируемые гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Cezar» французского производства, а также орудие «FH-70» производства Великобритании.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении составили до 235-ти украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение четырем скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании.



▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника противника в 139-ти районах.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

В районе населенного пункта Васильковка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка, Золотаревка, Новозвановка, Кременная Луганской Народной Республики, Берестовое, Кодема, Александровка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области, Мирное и Трудовое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 462 самолета, 246 вертолетов, 5952 беспилотных летательных аппарата, 431 зенитный ракетный комплекс, 11445 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12372 единицы специальной военной автомобильной техники.