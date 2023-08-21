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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 21 августа 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю.

За сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны.

Потери противника составили до 160-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства, М109 «Paladin» производства США и «Акация», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника на данном направлении составили свыше 80-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицы: FH-70 производства Великобритании, Д-20 и Д-30, два орудия M119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ – 50.

▫️ На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Южная», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.

За сутки потери противника составили до 225-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.


▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: AS-90 «Braveheart» производства Великобритании и «Нона-С», а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», при поддержке штурмовой и армейской авиации, отражены две атаки противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Уничтожено до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-мм миномета.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 167-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка Донецкой Народной Республики и Владимировка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 462 самолета, 246 вертолетов, 5913 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11426 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5969 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12357 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/29643
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