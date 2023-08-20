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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 20 августа 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

▫️ Потери противника составили до 135-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера «Stryker», три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы: FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 280-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ В районах населенных пунктов Марфополь, Червоное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

▫️ В результате боев уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений «Западной» группировки войск успешно отражено шесть атак противника, в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Потери ВСУ на данном направлении составили до 60-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.


▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.

▫️ В течение суток уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Также, в районе города Очаков Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражена живая сила и военная техника в 153-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также сбита противорадиолокационная ракета HARM.

▫️ Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новопетриковка, Зайцево, Яковлевка, Павловка, Семигорье Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области, Каменка, Новоалексеевка Херсонской области и Лисичанск Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 461 самолет, 246 вертолетов, 5877 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11409 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5951 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 12334 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/29611
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