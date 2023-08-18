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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 18 августа 2023 г.)

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▫️ На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка ДНР.

▫️ Потери противника составили до 220-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское ДНР уничтожены три пункта боепитания подразделении ВСУ.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское ДНР, а также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.

▫️ В результате боев за сутки уничтожены до 210-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

▫️ На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений «Западной» группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области.

▫️ Также, в районе населенного пункта Каменки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

▫️ За сутки уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери ВСУ составили до 195-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица L119 производства Великобритании.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ – 37.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах.

▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области сбит украинский самолет Су-25.

▫️ Кроме того, уничтожены двадцать шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхняя Дуванка, Кременная, Приволье, Лисичанск ЛНР, Берестовое, Красная Гора, Володино, Орлинское ДНР, Любимовка, Работино и Токмак Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 461 самолет, 246 вертолетов, 5831 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11366 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12307 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/29523
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