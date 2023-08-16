

▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю.

▫️ При поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики,Ольшана и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районе города Торецк Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили более 140-ка украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

▫️ Кроме того, поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кирово Запорожской области. За сутки потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, а также пять автомобилей.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике в 143-х районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68.

▫️ В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины.

▫️ За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда «Ураган».

▫️ Кроме того, уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка, Токаревка Харьковской области, Северодонецк, Лисичанск, Сватово Луганской Народной Республики, Спорное, Волноваха, Горловка и Макеевка Донецкой народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 459 самолетов, 246 вертолетов, 5787 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11330 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12267 единиц специальной военной автомобильной техники.