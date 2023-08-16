Станция “Луна-25″ вышла на орбиту Луны
Российская автоматическа лунная станция "Луна-25" сегодня достигла Луны и вышла на окололунную орбиту.
Посадка на лунную поверхность в районе южного полюса Луны запланирована на 21 августа.
Главное, чтобы техника не подвела. Успех этой миссии весьма важен для долгосрочных перспектив развития отечественной лунной программы.
PS. Чуть ранее (или чуть позже "Луны-25"), посадить на Луну свой аппарат "Чандраян-3" попробуют индусы. Для них это вообще в первый раз будет. Им тоже удачи.
Начинаю впадать в детство, именно тогда такие новости были частыми и обыденными. Очень надеюсь, что и сейчас будет так же. Россия должна прирастать достижениями и величием
https://pikabu.ru/story/negr_i_pulemyot_7096666 – глянь. Про величие.))
Долетели до Луны и сделают фотки – уже успех. Смогут прилуниться – будет фурор! Если авария – ничего страшного, рабочий процесс.
Такие мероприятия в том числе формируют Национальную идею. На ненависти, ксенофобии и “культуре отмены” Национальную идею построить невозможно. Жаль, что Тарасы и Марины этого не понимают.