Лунная мегапостановка

Вскоре появилась рискованная, исходя из публичности взятых обязательств, речь Кеннеди , пообещавшего нации, что американская лунная экспедиция высадится на Луну еще до конца 60-х:

«Если мы хотим выиграть сражение, которое развернулось по всему миру между свободой и тиранией, для нас должно стать очевидным воздействие последних драматических достижений в освоении космоса, также как и полета спутника в 1957 г., на умы всех тех, кто определяется с выбором пути развития».

Отставание в космической гонке нанесло удар по образу Америки в качестве безусловного цивилизационного лидера и подрывало культивируемое представление о социалистической системе , как лишенной эволюционного смысла и перспектив. Требовался мегапрорыв, возвращающий лидерство, о чем вскоре после полета Юрия Гагарина в космос и заявил Кеннеди :

Первый искусственный спутник Земли, первая лунная станция, достигшая в сентябре 1959 г. поверхности Луны, первый виток в 1960 г. станции Луна-3 вокруг Луны с фотографированием ее обратной стороны, первый полет человека в космос – эти и множество других достижений принадлежали советской космонавтике, на фоне остававшейся в догоняющих американской космической программы.



«Мы должны быть частью процесса [исследований космоса], его лидерами. Поскольку все взгляды Мира сейчас устремлены в космос, к Луне и более далёким планетам, мы поклялись, что нам не придётся увидеть Луну под пятой вражеского захватнического флага, только под знаменем свободы и мира… Наш выбор в том, чтобы достичь Луны в этом десятилетии… это один из вызовов, который мы добровольно принимаем, не намерены откладывать его исполнение, в котором, также как и в других сферах, мы намерены победить».

Хронология гонки

Лучше всего прочувствовать обстановку и накал лунной гонки позволяет знакомство с ее хронологией.

1962 год

Неудача миссии трех американских станций Ranger-4, -5 и -6, пытавшихся осуществить телесъемку Луны.

1963 год

Первая и неудавшаяся попытка совершить мягкое прилунение, в результате которой советская станция Луна-4 вышла на гелиоцентрическую орбиту.

1964 год

Очередная неудавшаяся попытка телесъемок Луны станцией Ranger-6. Только пятая попытка, выполненная станцией Ranger-7, оказалась успешной.

1965 год

Ranger-8 и -9 продолжили телесъемку лунной поверхности. Все станции выполняли телесъемку в режиме падения на лунную поверхность в диапазоне высот от 2500 км до нескольких сот метров.

Русские безуспешно пытаются освоить мягкую посадку на Луну: четыре подряд их миссии Луна-5,-6,-7 и -8 потерпели неудачу.

Советская станция Зонд-3 продолжила фотографирование обратной стороны Луны, что позволило создать первую полную карту и глобус Луны, пока еще с белыми пятнами на полюсах.

Еще ни единого мягкого прилунения, а до высадки человек на Луну осталось всего три с половиной года!

1966 год

Год паломничества на Луну.

3 февраля 1966 года станция Луна-9 совершила первую в истории мягкую посадку на Луну. Было установлено, что лунная поверхность твердая и на ней нет многометрового слоя пыли. Получено первое телевизионное изображение лунного ландшафта и поверхности с разрешением до 1 мм.

Станция Луна-10 стала первым в истории искусственным спутником Луны, в том же году к ней присоединились Луна-11 и -12.

24 декабря Луна-13 повторила мягкое прилунение.

Американцы тоже отметились. 2-го июня Surveyor-1 выполнил первую в американской лунной программе мягкую посадку на Луну, следующая станция Surveyor-2 разбилась.

Explorer-33 не удалось выйти на окололунную орбиту, чтобы стать ее искусственным спутником, это удалось станциям Lunar Orbiter-1 и -2.

Советская программа опять оказалась впереди и в прилунении, и в запуске искусственных спутников Луны. У сторон наметился прогресс в выполнении пока только двух этапов будущей лунной экспедиции – выход на орбиту Луны и прилунение относительно простых и легких аппаратов.

1967 год

Американский год в лунной гонке.

Lunar Orbiter-3, -4, -5 и Explorer-35 стали очередными американскими искусственными спутниками Луны.

Surveyor-3, -5 и -6 выполнили мягкое прилунение, Surveyor-4 разбился.

1968 год

Знаменательный год в истории лунной гонки.

Для начала мягко прилунился Surveyor-7, доведя счет мягких посадок и катастроф в американской программе до 5:2 (разбились Surveyor-2 и -4).

В апреле русские вывели на орбиту четвертый искусственный спутник Луна-14.

Корабль Зонд-5 – аналог Союза, разработанный специально для пилотируемых полетов на орбиту Луны, выполнил испытательный полет с пассажирами: первыми живыми существами, облетевшими Луну, стали степные черепахи, успешно вернувшиеся на Землю 21 сентября 1968 г. Это было первое в истории возвращение на Землю с орбиты Луны.

В ноябре произведен запуск корабля Зонд-6, который после облета Луны впервые должен был приземляться не в океан, а на сушу – в Казахстане. Из-за преждевременного отстрела на высоте 5 км парашюта аппарат разбился. Запланированный на 8 декабря 1968 года старт «Зонд-7» в режиме пилотируемого облета Луны был отменён, несмотря на письменное обращение экипажа в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить полет к Луне. Разрешение получено не было. Страсти накалились.

Не размениваясь по мелочам, без всякого тестирования в беспилотном режиме или на «черепашках», американцы на Apollo-8 выполняют 21-27 декабря первый пилотируемый облет Луны экипажем сразу из трех космонавтов.

1969 год

Завершающий год лунной гонки.

В мае на Apollo-10 выполнен второй пилотируемый облет Луны с отстыковкой, самостоятельной фазой полета и последующей пристыковкой лунного модуля. Никаких других натурных испытаний лунного модуля не проводилось.

В июле Луна-15 попыталась осуществить автоматическую доставку лунного грунта. Первая попытка возвращения земного тела с поверхности Луны назад на Землю закончилась неудачей. Оказалось, что возврат даже легкого аппарата, не отягченного системами жизнеобеспечения, неординарная инженерная задача.

В июле на Apollo-11 выполнен первый пилотируемый полет на Луну.

Game over.

Лунная программа после окончания игры

До декабря 1972 г. НАСА отправила еще пять удачных и одну неудавшуюся экспедиции на Луну, после чего свернула свою лунную программу при наличии трех полностью готовых к пуску ракетоносителей «Сатурн-5», которые превратили в музейные экспонаты. Лунная программа была закрыта неожиданно и резко, сразу по всем направлениям вплоть до середины девяностых, после чего возобновилась в режиме редких единичных запусков искусственных спутников Луны.

Советская лунная программа, несмотря на утрату приоритета в высадке человека на Луну, некоторое время активно продолжалась.

Совершено два беспилотных облета Луны кораблями Зонд-7 в 1969 г. и Зонд-8 в 1970 г.

В 1970 г. Луна-17 успешно доставила на Луну Луноход-1, а в 1973 г. Луна-21 прилунила Луноход-2. Первый проработал на Луне 10 месяцев, превысив расчетный срок более чем втрое, и проехал 10,5 км. Второй проработал четыре месяца, проехав 37 км.



Были выполнены сотни детальных панорамных снимков лунных ландшафтов и десятки тысяч телеснимков, изучены механические характеристики грунта в сотнях точек, химический состав в десятках пунктов. Лазерная локация с Земли установленных на луноходах отражателей позволила измерить расстояние от Земли до Луны с точностью до 3 м и произвести высокоточное измерение параметров лунной орбиты.

Были выполнены три успешных доставки лунного грунта автоматическими станциями в 1970, 1972 и 1976 гг., интегрально чуть более трехсот грамм.

Запущено два искусственных спутника – Луна-19 в 1971 г. и Луна-22 в 1974 г.

С 1976 г. все лунные программы были закрыты. На Луне наступило затишье, прерванное в 1990 г. японцами, запустившими искусственный спутник. Исследование Луны возобновилось в режиме редких единичных запусков искусственных спутников, не выполнено ни единого прилунения. Человечество продолжает упорно игнорировать идеальный натурный испытательный космический полигон, любезно подаренный ему Вселенной, как бы приглашающей Человека в Космос.

Полный материал по хронологии лунной программы с 1959 г. по 2007 г. здесь.

Сюжетные нестыковки

Когда начинаешь внимательно знакомиться с американской лунной программой, ее результатами, сопровождавшими ее событиями и событиями, последовавшими позже, возникает ощущение разрыва ряда сюжетных линий, что, естественно, порождает вопросы. В отличие от советской лунной программы, которая выглядит стройно и логично, без подобного рода сюжетных разрывов.

Чтобы сделать материал обозримым, сосредоточимся на трех сюжетных линиях:



организационно-технологической



геополитической



детективно-юмористической.



Последняя – порождение подхода НАСА к предоставлению доказательств пребывания американских астронавтов на Луне.

Организационно-технологические разрывы

Перечислим те моменты, которые относятся к разрывам организационного и технологического сюжетов.

1. В рамках программы натурных испытаний ракетоносителя Сатурн-5 было выполнено всего два беспилотных испытательных пуска. Второе итоговое испытание 4 апреля 1968 г. было неудачным – основная часть программы с точки зрения подготовки полета к Луне была провалена.



Произошло преждевременное отключение двух из пяти двигателей второй ступени, что не позволило вывести командный модуль на орбиту с запланированным апогеем в 517 000 км. Вместо этого за счет собственных двигателей Апполона-6 модуль вывели на орбиту с апогеем 22 235 км. В результате не удалось проверить качество дальней радиосвязи, отработать возвращение на Землю на второй космической скорости, и самое главное, осталась неподтвержденной надежность двигательной установки корабля Сатурн-5. Больше никаких беспилотных испытаний не проводилось.



Следующим полётом стал первый пилотируемый облет Луны в декабре 1968 г. экипажем из трех человек, заметьте – не черепашек! Уровень риска для пилотируемых полетов неприемлемый, так в принципе не делают. В советской космонавтике действовало правило: перед пилотируемым полётом должны состояться как минимум два полностью успешных запуска автоматического аналога корабля.



За нарушение этого правила при испытаниях корабля Союз СССР был тут же наказан гибелью Комарова. Поэтому, после удачного облета Луны и возвращения Зонда-5 с черепашками, последовавшая затем неудача при приземлении Зонда-6 стала причиной отмены запланированного облета Луны Зондом-7 с космонавтами. Американцы вроде бы тоже люди разумные.

2. Пропуск стадии испытаний с беспилотным прилунением и возвращением лунного модуля на орбиту Луны. Этот самостоятельный этап натурных испытаний сложного и уникального аппарата критичного по весовым и прочностным характеристикам, обязательных для такого рода программы.



Вместо этого американцы ограничились отстыковкой, маневрированием и пристыковкой возвращаемого модуля на лунной орбите. Этот самостоятельный этап испытаний, не отменяющий необходимость беспилотного прилунения и лунного старта – полноценного испытания всех систем модуля при посадке, взлете, маневрировании и стыковке после взлета с поверхности Луны с кораблем. Отчаянные парни.

3. Американцы так и не получили опыта посадки на Землю кораблей со второй космической скорости из-за упомянутых проблем с завершающим испытательным запуском Сатурн-5, опыта, который они вполне благоразумно планировали получить. Это сложный этап полета, требующий такой же отработки, как посадка лунного модуля на поверхность Луны, обратный взлет и стыковка с базовым кораблем.

4. Отсутствие резервирования на этапе возвращения лунного модуля. Если в рамках первого полета такой подход еще можно объяснить соревнованием, то для последующих массовых и уже «неприоритетных» полетов подобное пренебрежение безопасностью необъяснимо и абсолютно бессмысленно.



В рамках советской лунной программы для обеспечения надежности возвращения изначально предполагалось использовать резервный луноход и резервный лунный модуль. Резервный модуль гарантировал возвращение с Луны в случае отказа штатного лунного корабля, а резервный луноход, снабженный запасом кислорода, предназначался для доставки космонавта в случае проблем от основного к резервному модулю. Подход вполне разумный, сохраняющий сюжет целостным.

5. В 1970 г., в разгар лунной программы, главный конструктор ракеты Сатурн-5 Вернер фон Браун был освобождён от должности директора Центра космических исследований им. Маршалла и фактически отстранён от руководства ракетными разработками.



Из программы убрали человека-интегратора, который, будучи координатором всех частей огромного сложного проекта, обязан был на случай возникновения нештатных ситуаций нести оперативное дежурство в ЦУПе на всем продолжении каждой из экспедиций, при этом оставаться лояльным к программе. Кроме него никто не обладал исчерпывающей информацией об исполнителях огромного числа блоков сложного проекта.

6. Технологический провал в создании ракетоносителей и мощных ракетных двигателей – фактическая утеря американцами передовых технологий, разработанных в рамках проекта Сатурн-5. Советский Союз сумел повторить успех американцев в плане создания ракеты примерно с той же грузоподъёмностью, что и Сатурн-5, только через 20 лет в 1988 г. – ракета Энергия. К сожалению, программа развалилась вместе с Советским Союзом.



Но технологии остались: на базе двигателя Энергии РД-170 создан двигатель РД-171, использующийся в ракетоносителях Зенит, и двигатель РД-180, который поставляется в США для тяжелых ракетоносителей Атлас-5. Это притом, что решения, реализованные в двигателях F-1 к Сатурну-5, более продвинутые, чем те, что реализованы в РД-170. При близкой мощности двигатель F-1 однокамерный, а РД-170 четырехкамерный. Весовые характеристики при прочих равных условиях у однокамерных двигателей лучше, к тому же они компактнее.



Однако, чем крупнее камера сгорания, тем сложнее обеспечить устойчивое горение в ней. Советские, а затем и российские двигателисты так и не смогли создать однокамерный двигатель, аналогичный F-1. По меньшей мере, вызывает удивление, что американцы, обладающие такими совершенными решениями, прошедшие этап их успешного серийного тиражирования и эксплуатации, уже в течение многих лет игнорируют их и покупают двигатели на базе еще советской технологии.

Резюмируя особенности организационно-технологического сюжета американской лунной программы, можно сказать следующее: фантастический технологический прорыв, фантастическая, непостижимая глубина предварительной инженерной проработки задачи, фантастическая бесшабашность и фантастическое длительное везение, необъяснимый последующий откат от достигнутого технологического уровня.



Организационно-технологический сюжет американской лунной программы претерпел ряд разрывов из категории «реальный» в категорию «фантастический», начиная с декабря 1968 г., когда состоялся первый облет Луны астронавтами. В программе пропущен длинный ряд беспилотных пусков, отрабатывающих этапы лунной миссии, каждый из которых гарантированно сопровождался бы серьезными проблемами или катастрофами (см. хронологию лунной гонки и испытаний Сатурна-5). Общепринятые в космических программах инженерные «правила игры» были многократно и грубейшим образом нарушены без каких-либо последствий. Везет же людям.

Разрывы геополитического сюжета

Не меньшие чудеса творились на геополитической арене.

Начиная с 1969 г., стройный, ясный и понятный геополитический сюжет бескомпромиссного противостояния непримиримых противников непостижимым и кардинальным образом рвется: Америка начала как бы подыгрывать Советскому Союзу и этот подыгрыш продолжался в течение нескольких лет.

Все началось с газопровода в Германию:

«Холодным утром 1 февраля 1970 года в 12 часов 02 минуты в конференц-зале эссенского отеля «Кайзерхоф» был подписан беспрецедентный договор о начале поставок природного газа из СССР в Западную Германию.

А ведь всего около года назад, когда советский министр иностранных дел Андрей Громыко на ярмарке в Ганновере неожиданно для всех предложил этот проект, официальный Бонн счел его тогда очередным блефом Советов».

Вот как комментируют событие непосредственные участники процесса.

Андреас Майер-Ландрут, посол Германии в СССР в 80-е годы:

«Эта сделка была, конечно, очень важна для развития отношений Восток-Запад. Германия впервые выступила не как «хвост» американцев, а как самостоятельный политический игрок. Госсекретарь США Генри Киссинджер не хотел, чтобы немцы играли особую роль в политике сближения Запада с Востоком, он хотел держать это под своим контролем. Но мы с нашей восточной политикой его опередили».

Данный комментарий явно предназначен для ублажения немцев, чтобы хвост, перенесший массу унижений по итогам 1-й и 2-й мировых войн, помечтал, что он вертит собакой.

Николай Комаров, в 70-е годы первый заместитель министра внешней торговли:

«Пробивать эту идею и не надо было, политических проблем не возникало, все были заинтересованы, «наверху» согласовали довольно быстро. Политических проблем не было».

В этом комментарии обращает на себя внимание замечание об отсутствии политических проблем наверху, тогда как все предшествующие попытки строительства трубопроводов из СССР на Запад решительно пресекались. Например, под феерическим предлогом, что в случае военных действий трубопроводы могли обеспечить снабжение наступающей советской армии горючим. Добавим, что это было время ожесточенного геополитического противостояния, подогретое пражской весной 1968 г. и косвенным боестолкновением Советского Союза с Америкой во вьетнамской войне (1965-1973 гг.).

В Северном Вьетнаме находились советские военные советники и специалисты, помогавшие в создании системы ПВО, которая в начале войны фактически отсутствовала, СССР поставлял вооружения и горючее. Результат для американцев оказался катастрофическим: по разным данным в ходе войны было сбито от 3500 до 5000 самолетов ВВС США. В сентябре 1967 г. в Москве были подписаны очередные соглашения между СССР и Северным Вьетнамом об оказании помощи. В 1968 г. Советский Союз продолжил безвозмездно поставлять самолёты, зенитно-ракетное, зенитно-артиллерийское и стрелковое вооружение, боеприпасы и др. военное имущество.

Такая вот американо-советская дружба. И в такой обстановке совершенно неожиданно для всех Америка благословляет своих «младших европейских братьев» на крайне выгодную для Советского Союза сделку, переступив через вьетнамскую обиду, попрание чешской демократии и инстинктивное паническое отношение англосаксов к укреплению инфраструктурных связей между континентальной Западной Европой и Россией, как подрывающих основы их мирового господства. Сравните советский газовый блицкриг в условиях открытого геополитического противостояния и косвенного военного столкновения сторон с колоссальными многолетними усилиями капиталистической России по прокладке газовых Потоков.

Таких чудесных разрывов геополитических сюжетов, подобных случившемуся в 1970 г., практика не знает и не терпит. У подобного рода событий всегда есть скрытая подоплека.

Впервые информация о возможности газового контракта была публично озвучена Андреем Громыко за полгода до высадки американцев на Луну. Естественно, что наученные горьким опытом прежних запретов, немцы отнеслись к ней скептически, понимая, что решение о реализации подобных проектов принимается за океаном. Однако, совершенно неожиданно для немцев, контракт не встретил никакого сопротивления со стороны американцев, те его как бы не заметили.

Любые события из разряда «не заметить» на самом деле являются продуманными, заранее принятыми решениями, относящимися к категории геополитических разменов. Поскольку вторая их часть тщательно замаскирована от нас, попробуем произвести реконструкцию.

Что-либо разрешая, американцы непременно должны были получить что-то не менее значимое взамен. Они осознавали реальность проигрыша в лунной гонке. Для мирового гегемона данное событие относилось к категории недопустимых, поскольку лидерство возвращалось только высадкой на Марс.



Имея развитую медиаиндустрию, можно было подстраховаться от возможного первенства русских, проработав вариант с иллюзорной высадкой на Луну. Основным риском данного сценария было наличие у Советского Союза технологических возможностей дезавуировать событие.



Поэтому был подготовлен вариант для размена – примерно за год до ближайшей возможной даты реального или иллюзорного полета к Луне, это уж как пойдет, руководству Союза намекнули по неофициальным каналам, что не будут возражать против крайне выгодной для него сделки с газопроводом в Германию. Теперь, в случае появления у Советского Союза сомнений в подлинности события, в распоряжении американцев оказывался серьезный предмет для торга – большая и вкусная морковка, которую можно было отобрать.

Дополнительным призом, который Советский Союз позже выторговал себе, втянувшись в процесс размена, стало беспрецедентное ослабление давления в изматывающей гонке вооружений. 26 мая 1972 г. состоялся визит американского Президента Ричарда Никсона в Москву. Событие неординарное само по себе, поскольку было первым после окончания второй мировой войны визитом американского Президента в СССР, и это несмотря на боестолкновение во Вьетнаме. До этого лишь в июне 1961 г. на нейтральной территории в Вене прошла короткая рабочая встреча советского и американского руководителей Хрущева и Кеннеди.

Результатом визита стало подписание бессрочного договора (как оказалось, бессрочного до той поры, пока ты сильный) об ограничении систем противоракетной обороны. Визит дал старт проработке и заключению договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ‑1, который юридически закреплял принцип равной безопасности в области наступательных стратегических вооружений. Обратим внимание, что принцип «равной безопасности» является неприемлемым в англо-саксонской политике – для игрока, ведущего мировую геополитическую проектность, следовать этому принципу является нонсенсом.

Резюмируя можно сказать, что в период лунных миссий на мировой арене начали твориться геополитические чудеса, разорвавшие стройный до поры сюжет мировой политики.

Неувязки детективно-юмористического сюжета

Данный сюжет появился исключительно благодаря весьма своеобразному отношению НАСА к вопросу подтверждения реальности высадки американских астронавтов на Луну.

Обсуждать декорации, перспективу, световые и теневые нестыковки в фото- и видеоматериалах бессмысленно – это подобно игре на поле профессионалов в качестве любителей, т.е. близко к игре в поддавки. Любая подача будет парирована или демонстративно пропущена с клоунскими ужимками. Поэтому ограничимся все теми же сюжетными нестыковками:



следы от башмаков в лунной пыли под приземлившимся модулем



цирк с лунными камнями.



Наличие следов астронавтов в лунной пыли под модулем и в ближайших его окрестностях (первый снимок) выглядит более чем странным. Скорость истечения реактивной струи относительно модуля достигала почти 3000 м/сек, поэтому всю пыль в радиусе многих метров должно было сдуть. Учитывая дальность распространения струи в отсутствии атмосферы, подобная картинка возможна только при прилунении с выключенным двигателем с высоты в сотни метров, отчего закрадывается законное опасение за жизнь и здоровье астронавтов. Даже дух захватывает.



Но знакомство со стенограммой переговоров между лунным модулем и ЦУПом снимает тревогу и позволяет спокойно выдохнуть. В своих аудиопереговорах астронавты сообщают о поднятой двигателем пылевой массе, которая мешала обзору вплоть до полного завершения надповерхностного маневрирования. Значит молодцы, двигатели все-таки не выключали. Но не успеваешь выдохнуть, как опять всплывает коварный вопрос о происхождении пыли под лунным модулем.

Пыль не могла осесть, поскольку в отсутствии атмосферы она не оседает, а разлетается или же улетает в космос, поскольку первая космическая скорость для Луны 1700 м/с. Остается допустить невероятное, что на Луне действует один из неведомых нам физических законов, в соответствии с которым частицы лунной пыли обладают каким-то немыслимым свойством притяжения к тому месту, откуда их сдуло.



Тогда вызывает удивление, что остались девственно чистыми от упорно оседавшей на свое законное место лунной пыли подушки опор, что отлично видно на втором снимке. Придется в рамках постоянно развивающейся модели мира выдвинуть еще одну гипотезу: частицы лунной пыли принципиально не осаждаются на физических объектах инопланетного происхождения. Такая вот бритва Оккамы получается.

Подробнее с массой подобного рода снимков можно ознакомиться по ссылке.

Снимок 1

Снимок 2

Подивившись пыли, перейдем к камням. Главным доказательством присутствия человека на Луне должны были стать крупные лунные камни. В отличие от мелкого лунного щебня (реголита) их невозможно было доставить на Землю автоматической станцией, сделать это могли только человеческие руки. С камнями начался цирк – все свои камни американцы засекретили.

Казалось бы, в условиях огромного числа сомневающихся предъяви камни, и все вопросы злопыхателей исчезнут. Но нет, джентльменам верят на слово и на фотографии.

Александр Оноприенко,

сентябрь 2010