Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 13 августа 2023 г.)

15 0


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск, используя результаты ударов армейской авиации и огня артиллерии, успешно отразили шесть безрезультатных атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Потери противника на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

▫️ На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при непрерывной поддержке огнем артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовой группы 68-й «егерской» бригады ВСУ юго-восточнее населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

В результате боев уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.


▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии отражена атака противника юго-западнее населенного пункта Успеновка Запорожской области.

Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери противника составили более 40-ка украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-20.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражена живая сила и техника противника в 137-ми районах.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражены: пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Трудовское, Горловка Донецкой Народной Республики, Чапаевка и Очереватое Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12207 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/29216
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru