

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск, используя результаты ударов армейской авиации и огня артиллерии, успешно отразили шесть безрезультатных атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Потери противника на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



▫️ На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при непрерывной поддержке огнем артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.



▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовой группы 68-й «егерской» бригады ВСУ юго-восточнее населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

В результате боев уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии отражена атака противника юго-западнее населенного пункта Успеновка Запорожской области.

Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери противника составили более 40-ка украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-20.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражена живая сила и техника противника в 137-ми районах.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражены: пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Трудовское, Горловка Донецкой Народной Республики, Чапаевка и Очереватое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12207 единиц специальной военной автомобильной техники.