

▫️ 11 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.



▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. За сутки успешно отражено восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено свыше 110-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск «Восток» отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 130-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых отрядов 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126-ти районах.

▫️ Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка Луганской Народной Республики, Белогоровка, Покровское Донецкой Народной Республики, Ульяновка, Очереватое Запорожской области, Покровское Херсонской области, а также над акваторией Черного моря.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5683 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11249 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12189 единиц специальной военной автомобильной техники.