

▫️ Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю.

▫️ За сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

▫️ Потери противника составили более 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семнадцать атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Акация», артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы «Мста-Б», а также орудия Д-20 и Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.

▫️ Общие потери противника на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки потери противника составили более 130-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С», а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146-ти районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ В районах населенных пунктов Торское и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

▫️ Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Горловка, Георгиевка, Васильевка Донецкой Народной Республики, Чапаевка Запорожской области, а также Василевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11216 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12165 единиц специальной военной автомобильной техники.