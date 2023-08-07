

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении штурмовыми отрядами «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

▫️ За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника.

▫️ В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики успешно отражены двенадцать контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Котляровка и Берестовое Харьковской области.

▫️ Потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.



▫️ На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области.

▫️ В районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Новоданиловка Запорожской области.

▫️ За сутки уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 135-ти украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмовых групп противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Также, армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ Общие потери противника на данном направлении составили более 225-ти украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.





▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

▫️ Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Райгородка, Петровское, Площанка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено более 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 107-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126-ти районах.

▫️ Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской Области, Чернещина и Синьковка Харьковской области.

▫️ В районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять крылатых ракет «Storm Shadow» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Кирилловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5548 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11165 танков и других боевых бронированных машин, 1143 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12116 единиц специальной военной автомобильной техники.