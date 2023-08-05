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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 5 августа 2023 г.)

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▫️ Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, штурмовыми отрядами в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

▫️ В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

▫️ За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б». В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 230-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также противотанковая пушка «Рапира».

▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

▫️ Также, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили более 210-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».


▫️ На Запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.

▫️ Уничтожено более 175-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 126-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138-ми районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей. В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Меловатка Луганской Народной Республики, Белогоровка, Семигорье, Зайцево, Спорное, Берестовое Донецкой Народной Республики, Чапаевка, Чистополье, Токмак, Тарасовка, Новозлатополь Запорожской области, Малая Лепетиха и Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11130 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12071 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/28972
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