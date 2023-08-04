

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях.



▫️ На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское Донецкой Народной Республики. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, и в результате заняли более выгодные позиции.

▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 110-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 185-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.



▫️ На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь и Макаровка Донецкой Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Работино Запорожская область. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области. Потери противника составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП «Bradley», две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.



▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области. В ходе ведения активной обороны успешно отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орлянское, Котляровка, Ивановка, Плетеневка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.





▫️ На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кременная Луганской Народной Республики.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Красный Лиман Донецкой Народной Республики нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 116-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142-х районах. Кроме того, в районах населенных пунктов Красное Донецкой Народной Республики и Песчаное Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах населенных пунктов Белогоровка и Белая Гора Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, сбито 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар и Волноваха Донецкой Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11113 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12057 единиц специальной военной автомобильной техники.



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▫️ С начала так называемого киевским режимом «наступления» в течение июня – июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более сорока трех тысяч военнослужащих. Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

▫️ На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше четырех тысяч девятисот единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков «Leopard», семь французских колесных танков «AMX» и 21 американская БМП «Bradley». Кроме того, противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.