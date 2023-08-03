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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 3 августа 2023 г.)

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▫️ В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки потери противника составили до 380-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, а также противотанковая пушка «Рапира».

▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Макаровка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ Умелыми и профессиональными действиями российских подразделений успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери ВСУ на данном направлении составили до 175-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30.

▫️ На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.

▫️ Потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, успешно отражена атака подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

▫️ За сутки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и бронетранспортер.

▫️ Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Торское Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики.

▫️ Общие потери противника на данном направлении составили более 110-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106-ти районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

▫️ Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье Луганской Народной Республики, Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино Донецкой Народной Республики, Широкое и Любимовка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11100 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12038 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/28905
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