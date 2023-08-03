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Коротко по Нигеру. 03.08.2023

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Коротко по Нигеру. 03.08.2023

1. США и Италия на словах отказались от идеи военной интервенции в Нигер, заявляя о невозможности их военного вмешательства. Де-факто, Франции предлагают сражаться за свой (теперь уже нет) уран своими руками и руками местных зависимых правительств.
2. США на фоне эвакуации части граждан из Нигера уже заявили, что сохранят там свое посольство, но сократят персонал и заменят посла. Италия также сохранит свое посольство, но вывезет прочих граждан – эвакуация уже идет.
3. Самое неприятное, что пока произошло для военных захвативших власть в Нигере, это перекрытие поставок электричества из Нигерии, что отразится на местных потребителях, так как Нигерия поставляет более половины электроэнергии в Нигер. Также прекращены денежные выплаты Нигеру по линии Всемирного банка и ЕС.
4. Несмотря на угрозы и давление, генерал Чиани сообщил, что военные не пойдут на уступки и не будут восстанавливать свергнутую французскую марионетку у власти. На давление и угрозы они ответят решительно и не склоняться.
5. В поддержку новых властей Нигера, помимо Алжира, Мали и Буркина-Фасо, также выступила Гвинея, которая находится в сфере влияния Китая.
6. В столице Нигера продолжаются демонстрации в поддержку армии захватившей власть, а также продолжают таскать и вывешивать флаги России. Почти все ключевые административные объекты в столице контролируются мятежниками. Никакого серьезного сопротивления, как и массовых выступлений в поддержку свергнутого Базумы – нет.
7. В целом, в Нигере развивается очень интересный сюжет, который затронет большое кол-во стран и так или иначе изменит баланс сил в Западной Африке. Уже сейчас очевидно, что французская неоколониальная империя получила тяжелый удар, а процессы деколонизации, которые приостановились после уничтожения СССР, продолжают набирать обороты.

Нигер будет свободным!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8539579.html
Метки: Африка, италия, Китай, нигер, Россия, США
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 30200 25642
    марина час назад

      ага,Нигер будет свободным сегодня от США и Франции ,но без э/э и денег..И кто же это им даст??Они таскают (слово -то какое нехорошее)флаг РФ ,но деньги у Китая .Возможно Россия получит приз в виде урана и поставок вооружения,разумеется и у нас есть инвесторы т.называемые или банкстеры -они ведь надмирные…Но главный бенефициар будет за спиной .И кто же это??посмотрите на карту Африки -она уже красная от влияния Китая..Помните ,как мы на два дня вошли в КазаКстан и так же вышли..Кто позвал,что сделали ,что получили ?-неизвестно ,но 30 биолабораторий США переместились из Украины в КазаКстан нынче и что дальше??
      ФСЁ по плану ,но чей он..?И кто мы в нем?

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    • 972 932
      Сан Саныч 51 мин. назад

        МАРИНЕ.

        А вы хотели бы в Казазстан на 10 лет зайти? Как в Афганистан? Ресурс для этого есть? Военный, политический (с учётом войны на Украине)?

        Казахстан “ни нашим, ни вашим” лучше, чем война с кочевниками и конфронтация с Китаем и Турцией (в дополнение к конфликту с Западом).

        Пытайтесь думать.

        • 6658 5048
          ИгорьСан Саныч три минуты назад

            В Казахстан не на десять лет, а прямо сейчас нужно идти. Петропавловск отобрать грубо и без разговоров. Назначить вменяемого президента Казахии, всем желающим РФ гражданство казахам его дать. Восточный народ уважает силу, на соплях кататься там не получится, климат сухой.

        • 11298 8638
          чужой 32 мин. назад

            Это пока только сказали. Тимошенко тоже много говорила в 2014. Надо падаждать.

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