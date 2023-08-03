Коротко по Нигеру. 03.08.2023
Коротко по Нигеру. 03.08.2023
1. США и Италия на словах отказались от идеи военной интервенции в Нигер, заявляя о невозможности их военного вмешательства. Де-факто, Франции предлагают сражаться за свой (теперь уже нет) уран своими руками и руками местных зависимых правительств.
2. США на фоне эвакуации части граждан из Нигера уже заявили, что сохранят там свое посольство, но сократят персонал и заменят посла. Италия также сохранит свое посольство, но вывезет прочих граждан – эвакуация уже идет.
3. Самое неприятное, что пока произошло для военных захвативших власть в Нигере, это перекрытие поставок электричества из Нигерии, что отразится на местных потребителях, так как Нигерия поставляет более половины электроэнергии в Нигер. Также прекращены денежные выплаты Нигеру по линии Всемирного банка и ЕС.
4. Несмотря на угрозы и давление, генерал Чиани сообщил, что военные не пойдут на уступки и не будут восстанавливать свергнутую французскую марионетку у власти. На давление и угрозы они ответят решительно и не склоняться.
5. В поддержку новых властей Нигера, помимо Алжира, Мали и Буркина-Фасо, также выступила Гвинея, которая находится в сфере влияния Китая.
6. В столице Нигера продолжаются демонстрации в поддержку армии захватившей власть, а также продолжают таскать и вывешивать флаги России. Почти все ключевые административные объекты в столице контролируются мятежниками. Никакого серьезного сопротивления, как и массовых выступлений в поддержку свергнутого Базумы – нет.
7. В целом, в Нигере развивается очень интересный сюжет, который затронет большое кол-во стран и так или иначе изменит баланс сил в Западной Африке. Уже сейчас очевидно, что французская неоколониальная империя получила тяжелый удар, а процессы деколонизации, которые приостановились после уничтожения СССР, продолжают набирать обороты.
Нигер будет свободным!
ага,Нигер будет свободным сегодня от США и Франции ,но без э/э и денег..И кто же это им даст??Они таскают (слово -то какое нехорошее)флаг РФ ,но деньги у Китая .Возможно Россия получит приз в виде урана и поставок вооружения,разумеется и у нас есть инвесторы т.называемые или банкстеры -они ведь надмирные…Но главный бенефициар будет за спиной .И кто же это??посмотрите на карту Африки -она уже красная от влияния Китая..Помните ,как мы на два дня вошли в КазаКстан и так же вышли..Кто позвал,что сделали ,что получили ?-неизвестно ,но 30 биолабораторий США переместились из Украины в КазаКстан нынче и что дальше??
ФСЁ по плану ,но чей он..?И кто мы в нем?
МАРИНЕ.
А вы хотели бы в Казазстан на 10 лет зайти? Как в Афганистан? Ресурс для этого есть? Военный, политический (с учётом войны на Украине)?
Казахстан “ни нашим, ни вашим” лучше, чем война с кочевниками и конфронтация с Китаем и Турцией (в дополнение к конфликту с Западом).
Пытайтесь думать.
В Казахстан не на десять лет, а прямо сейчас нужно идти. Петропавловск отобрать грубо и без разговоров. Назначить вменяемого президента Казахии, всем желающим РФ гражданство казахам его дать. Восточный народ уважает силу, на соплях кататься там не получится, климат сухой.
Это пока только сказали. Тимошенко тоже много говорила в 2014. Надо падаждать.