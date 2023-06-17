Украина стала для нас примером
Деятелям топившим за Тихановскую в 2020-м году большой привет. А помните эти прекраснодушные рассказы, что БЧБ и змагары это не одно и тоже и что к майдану и Украине это никакого отношения не имеет.
Вопрос о том, является для них примером майданная Украина и политика дерусификации Белоруссии я полагаю является риторическим.
Белорусам это на заметку, для понимания (хотя большинство это и так понимают), как близка просвистела тогда роковая пуля, которая чуть было не отправила Белоруссию на майданную помойку.
Сценарий у упырей один, куклы разные.
“Великая Польша” бьет копытом у границы с Белоруссией. Но батька в курсе. А если дела пойдут совсем плохо, то Россия поможет союзному государству.
История поляков ничему не учит. Тем больнее будет осознание потом.
и все кагтавые ..заметь -эта тоже -откуда их достают только..а санду в молдове мужебаб еще впридачу..
Красавцы эти сценаристы -такие ножницы устроят ,что искренне человек остается перед выбором между большим и малым злом
Это чучело вообще румынка. В свое время пиндосы ее и устроили президентом Молдовы. Ей насрать на мнение людей, важнее желание хозяев. Если будет сидеть тихо (что в ее интересах). посидит еще. Если будет быковать, может ускорить свою утилизацию. Может понимает, может нет. Кто их, румын знает:)).
”’&”’VCEM privet”’&”’
…ИНТЕРЕСнейшая Тема – Белоруссия!
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…ну-так-КАК – уважаемые(И прочие…НАЁМные-Полит-”РАБочие”),
КТО-что из Вас,сказать РЕШИТСЯ…iLi БОИТЕСЬ “засветиться”…
* Боиться правду сказать – “СВОБОДНАЯ” – глашатаев “РАТЬ”? :-(
* Полит-ТЕМУ = Белоруссия(и ВСЁ ТАМошнее)-НЕZЬZЯ обсуждать? :-(
* ТАМошнего,Т.Н.”бацьку” – НЕ-обсуждать(!)-нельзя чапаць? :-(
* А вот ОППОзиция Реально ЗАСЛУЖИВАЕТ,чтобы “её” Критиковать…
* но КАК власть(ТАМ),так И ОППОзиция Вынуждают – их ОСУЖДАТЬ!!!
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! Но,что Главное В\ДЛЯ Белоруссии,так ЭТО-ТО,что там -
!!! НЕЛЬЗЯ – Украiнскую “СИТУАЦИЮ”(МАЙДАНiзацiю)допускать!!! :-)
Вследствии чего = ВОЙНА – Станет Белоруссию,как и СОСЕДку – Разрушать!
! Нельзя,НЕЛЬЗЯ,нельзя в Белоруссии – “МАЙДАНizaцiю” создавать!!! :-)
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—> И,при всём уважении К “разнообразным”…Нужно ПриЗНАТЬ:
1.что ИМЕННО,т.н.”МОВАю” – начинают(ИЗНУТРИ)- стран(ы)у РАЗРУШАТЬ! :-(
2.Т.Н.”мова” ЭТО-тот-”ИНСТРУМЕНТ” которым Начинают ДЕстабилизировать! :-(
3.КАК говорится:”МОВА-прИДЁТ–”порядок”–наВЕДЁТ” = “ВЗВОЕТ” народ… :-(
4.Слышите,как Страна-стонет-И-плачет…а ЭТО – “МОВА” по-ней “СКАЧЕТ”…
5.ХОТЯЩИМ стран(ы)у РАЗВАЛИТЬ,достаТОЧНО там – “МОВУ” ВНЕДРИть… :-(
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…НО…приходится Признать,что во-МНОГОм Права – ОППОзиционная “рать”…
Хотя “ИХ”,как и ТАМошнюю “народную” власть – ЕСТЬ за-что Критиковать!!!
Иные “ИХние” ЗАЯВЫ – Это УЖАС,что Приходится Признать! :-(
(НЕЛЬЗЯ,с ТАКИМИ полит-стремлениями – “ИХ” к власти(в стране)доПУСКАТЬ!!!)
*** НО…и Т.Н.”бацько” ЗАСИДЕЛСЯ…Пора его – НА-пенсию ОТПРАВЛЯТЬ…
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_ Белоруссия,при ВСЕХ “нюансах” – Прекрасная,КРАСИВАЯ страна!
И никакая “МАЙДАНizaцiя” с какОЙ-то там “МОВАю” – ей НЕ нужна!
* Любая поПЫТКА “цветного” ШАБАШа – Должна Быть ПРЕДОТВРАЩЕНА!!! :-)
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…Решившиеся…Пож-ста – БУДЬте Вежливы и Аргументированы.
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 17_6_23.
КГБ Беларуси на заметку.
Очевидно, что скоро для белорусов будет создано уйма новых ресурсов и появятся новые лидеры мнения, которые начнут с национального достояния, и выведут в недоверие Лукашенко.