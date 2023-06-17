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Украина стала для нас примером

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Деятелям топившим за Тихановскую в 2020-м году большой привет. А помните эти прекраснодушные рассказы, что БЧБ и змагары это не одно и тоже и что к майдану и Украине это никакого отношения не имеет.
Вопрос о том, является для них примером майданная Украина и политика дерусификации Белоруссии я полагаю является риторическим.

Белорусам это на заметку, для понимания (хотя большинство это и так понимают), как близка просвистела тогда роковая пуля, которая чуть было не отправила Белоруссию на майданную помойку.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8428847.html
Метки: белоруссия, дерусификация, лукашенко, майдан, тихановская, Украина
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 12952 11962
    Stelm три часа назад

      Сценарий у упырей один, куклы разные.
      “Великая Польша” бьет копытом у границы с Белоруссией. Но батька в курсе. А если дела пойдут совсем плохо, то Россия поможет союзному государству.
      История поляков ничему не учит. Тем больнее будет осознание потом.

      • 29702 25192
        маринаStelm 16 мин. назад

          и все кагтавые ..заметь -эта тоже -откуда их достают только..а санду в молдове мужебаб еще впридачу..
          Красавцы эти сценаристы -такие ножницы устроят ,что искренне человек остается перед выбором между большим и малым злом

          • 12952 11962
            Stelmмарина только что

              Это чучело вообще румынка. В свое время пиндосы ее и устроили президентом Молдовы. Ей насрать на мнение людей, важнее желание хозяев. Если будет сидеть тихо (что в ее интересах). посидит еще. Если будет быковать, может ускорить свою утилизацию. Может понимает, может нет. Кто их, румын знает:)).

        • 1369 1073
          Valeriy Bondarik два часа назад

            ”’&”’VCEM privet”’&”’

            …ИНТЕРЕСнейшая Тема – Белоруссия!
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            …ну-так-КАК – уважаемые(И прочие…НАЁМные-Полит-”РАБочие”),
            КТО-что из Вас,сказать РЕШИТСЯ…iLi БОИТЕСЬ “засветиться”…
            * Боиться правду сказать – “СВОБОДНАЯ” – глашатаев “РАТЬ”? :-(
            * Полит-ТЕМУ = Белоруссия(и ВСЁ ТАМошнее)-НЕZЬZЯ обсуждать? :-(
            * ТАМошнего,Т.Н.”бацьку” – НЕ-обсуждать(!)-нельзя чапаць? :-(
            * А вот ОППОзиция Реально ЗАСЛУЖИВАЕТ,чтобы “её” Критиковать…
            * но КАК власть(ТАМ),так И ОППОзиция Вынуждают – их ОСУЖДАТЬ!!!
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            ””””””””””””””””””””””””””””””””
            ! Но,что Главное В\ДЛЯ Белоруссии,так ЭТО-ТО,что там -
            !!! НЕЛЬЗЯ – Украiнскую “СИТУАЦИЮ”(МАЙДАНiзацiю)допускать!!! :-)
            Вследствии чего = ВОЙНА – Станет Белоруссию,как и СОСЕДку – Разрушать!
            ! Нельзя,НЕЛЬЗЯ,нельзя в Белоруссии – “МАЙДАНizaцiю” создавать!!! :-)
            ………………………………………………………….
            ………………………………………………………….

            —> И,при всём уважении К “разнообразным”…Нужно ПриЗНАТЬ:

            1.что ИМЕННО,т.н.”МОВАю” – начинают(ИЗНУТРИ)- стран(ы)у РАЗРУШАТЬ! :-(
            2.Т.Н.”мова” ЭТО-тот-”ИНСТРУМЕНТ” которым Начинают ДЕстабилизировать! :-(
            3.КАК говорится:”МОВА-прИДЁТ–”порядок”–наВЕДЁТ” = “ВЗВОЕТ” народ… :-(
            4.Слышите,как Страна-стонет-И-плачет…а ЭТО – “МОВА” по-ней “СКАЧЕТ”…
            5.ХОТЯЩИМ стран(ы)у РАЗВАЛИТЬ,достаТОЧНО там – “МОВУ” ВНЕДРИть… :-(
            &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

            …НО…приходится Признать,что во-МНОГОм Права – ОППОзиционная “рать”…
            Хотя “ИХ”,как и ТАМошнюю “народную” власть – ЕСТЬ за-что Критиковать!!!
            Иные “ИХние” ЗАЯВЫ – Это УЖАС,что Приходится Признать! :-(
            (НЕЛЬЗЯ,с ТАКИМИ полит-стремлениями – “ИХ” к власти(в стране)доПУСКАТЬ!!!)
            *** НО…и Т.Н.”бацько” ЗАСИДЕЛСЯ…Пора его – НА-пенсию ОТПРАВЛЯТЬ…
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            _ Белоруссия,при ВСЕХ “нюансах” – Прекрасная,КРАСИВАЯ страна!
            И никакая “МАЙДАНizaцiя” с какОЙ-то там “МОВАю” – ей НЕ нужна!
            * Любая поПЫТКА “цветного” ШАБАШа – Должна Быть ПРЕДОТВРАЩЕНА!!! :-)
            ———————————-
            …Решившиеся…Пож-ста – БУДЬте Вежливы и Аргументированы.
            _ _ _ _ _

            Ничего ни к кому личного. Благодарю.
            =======
            С уважением – Валерий Бондарик.
            г. Эдмонтон. Канада. 17_6_23.

          • 19232 10044
            BlackCat час назад

              КГБ Беларуси на заметку.
              Очевидно, что скоро для белорусов будет создано уйма новых ресурсов и появятся новые лидеры мнения, которые начнут с национального достояния, и выведут в недоверие Лукашенко.

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