Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2018
- 10:30 Крым готовит десятки исков в суд против Украины.
- 04:00 История успеха Путина: сила в правде (ВИДЕО).
- 03:30 Украинские СМИ узнали об офшорном бизнесе Порошенко в России (ВИДЕО).
- Вчера 22:11 Украинский чиновник намерен вернуть Крым с помощью троллейбусного маршрута «Геническ — Керчь» (ВИДЕО).
Крым готовит десятки исков в суд против Украины
Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.
Напомним, в ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани, последняя его нитка была запущена в мае 2016 года.
«Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством.
Мы готовим масштабное юридическое наступление», — сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, иски будут подаваться в течение года.
«Мы призываем людей, которые пострадали от блэкаута, обращаться в нашу рабочую группу.
Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться, потом будет поздно», — подчеркнул Молохов.
Он напомнил, что хозяйственный суд Киева не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 миллиона рублей, который предприятие понесло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.
«Мы готовим кассационную жалобу, которая будет подана через неделю. У нас нет никаких иллюзий, кассация, скорее всего, завершится также, то есть никто по существу этот иск на Украине рассматривать не собирается, поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге», — заявил собеседник агентства.
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История успеха Путина: сила в правде (ВИДЕО)
Всем известный персонаж фильма «Брат-2» спросил своего брата: «В чем сила, брат?» И на протяжении всего фильма мы убеждались, что сила в правде.
И не случайно именно этот фильм стал для нас культовым. Примечательно, что не только в России, но и на Украине тоже.
А еще если посмотреть на историю успеха России под руководством Владимира Путина, то мы увидим, что выдуманный сценаристами сюжет был в несколько ином виде повторен в жизни.
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Юрий Подоляка (Yurasumy), специально для «Русской Весны»
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Украинские СМИ узнали об офшорном бизнесе Порошенко в России (ВИДЕО)
Стали известны подробности об офшорных фирмах Порошенко и на чем зарабатывает президент Украины в России.
Неделю назад украинская телепрограмма «Грошi» анонсировала расследования о Липецком заводе по производству крахмала и еще одной российской фирме, которая занимается выращиванием зерновых — ООО «Лакигрей» — тайных активах украинского гаранта. В 2015 году компании заработали для своего владельца $700 тыс. Позже, после обострения ситуации на Украине, фирмы также не были ликвидированы.
Журналисты программы обратились к «Укрпроминвест-Агро» с просьбой прокомментировать их связь с российскими фирмами. Связь эту они подтвердили. Андре Атанасиу — это директор офшорной компании CHARTOMENA LIMITED, на которую перевели Липецкий завод по производству крахмала Порошенко, говорится в сюжете программы.
В 2012 году компания начала сельхозбизнес в России. Бизнес вывели в офшоры в 2014 году. Эксперты подозревают, что такая продажа может быть вполне фиктивной. В Администрации президента все отвергают, подчеркивая, что Порошенко не занимается никаким бизнесом.
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Украинский чиновник намерен вернуть Крым с помощью троллейбусного маршрута «Геническ — Керчь» (ВИДЕО)
Председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев анонсировал в качестве «большого проекта по возвращению Крыма» новый троллейбусный маршрут, который должен пройти по Арабатской стрелке и связать херсонский Геническ с крымской Керчью.
«Для примера всем в Украине, я здесь ввожу и начинаю вместе с вами большой проект по возвращению Крыма. Это троллейбусный маршрут «Геническ — Керчь». Первая очередь — «Геническ — Стрелковое», вторая очередь — «Стрелковое — Керчь», — заявил Воробьев.
По словам главы Генической РГА, вопрос о троллейбусном маршруте «Геническ — Керчь» он обсуждал в Киеве и с губернатором Херсонщины, и надеется на поддержку государства в реализации проекта.
Отметим, в Геническе нет троллейбусного сообщения, городской транспорт там представлен автобусами и такси.
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