Облако радиации идёт в Европу. Обеднённый уран вернулся в EC
Облако радиации идёт в Европу. Обеднённый уран вернулся в EC. Геоэнергетика Инфо
Радиация в Хмельницком после уничтожения снарядов с обедненным ураном. На Европу движется радиоактивное облако после уничтожения в Хмельницком боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом на Украину, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. По его словам, Вашингтон «помог» Киеву, «надавив на своих сателлитов» и отправив туда снаряды ураном. Также он утверждает, что США «разрабатывают и используют химическое и биологическое оружие», в том числе на Украине.
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