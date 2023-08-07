Коротко по Нигеру. 07.08.2023
Коротко по Нигеру. 07.08.2023
1. Военное руководство Нигера призвало граждан страны быть готовым к отражению внешней агрессии. Вооруженные силы и другие силовые структуры приведены в боевую готовность. При этом стоит учитывать, что армия Нигера, несмотря на то, что ее готовили Франция и США, относительно слабая, особенно на фоне Нигерии.
2. Согласно заявлению, одна неназванная страна в ближайшее время собирается совершить военную агрессию против Нигера. Вероятно речь идет о стране ЭКОВАС, за спиной которой будет стоять Франция. Например, Сенегал. Стоит отметить, что полноценное развертывание войск ЭКОВАС для вторжения в Нигер еще не завершено. В США заявляют, что на это понадобится время.
3. Военные не поддадутся на угрозы и шантаж готовы воевать с агрессором, обещая ему резню и хаос. Подразумевается, что будут вооружать гражданских и вести партизанскую войну.
4. Вчера было выпущено официальное требованием к Франции свалить из Нигера в течение 30 дней. Франция ранее уже отказалась уходить, выступать как типичный колонизатор.
5. Воздушное пространство над Нигером закрыто с ночи 7 августа. Официальный запрет действует до дальнейшего уведомления. Впрочем, авиация и ПВО у Нигера очень слабые – тут необходимы поставки ПЗРК и барражирующих боеприпасов.
6. Парламент Нигерии давеча не поддержал президента страны с его планами агрессии, призвав к переговорам. Тем не менее президент Нигерии полностью от планов агрессии не отказался.
7. Алжир прямо заявил, что интервенция в Нигер будет прямой угрозой его интересам. Чад официально отказался от вторжения. Будет ли Алжир поддерживать Нигер только поставками оружия или напрямую, власти Алжира не уточняют, сохраняя свободу маневра. Силы для прямой поддержки Нигера у Алжира есть.
8. Поддержать Нигер военным путем готовы Мали и Буркина-Фасо. Гвинея ограничится дипломатической поддержкой. На границе Нигера и Мали активизировались столкновения малийских военных с боевиками подконтрольными Западу.
9. Группировка США и НАТО на территории Нигера достигает 2,8-3,1 тыс. человек. США на словах уклоняются от участия в интервенции, в отличие от французов, которые прямо продолжают угрожать властям в Ниамее нападением.
10. Каких-либо прямых доказательств наличия сил ЧВК "Вагнер" в Мали или подписания официального контракта властей Нигера с Пригожиным по-прежнему не представлена. Как любили говорить во время битвы за Артемовск "Когда будет, тогда вам сообщат".
Продолжаем следить за событиями, которые могут поджечь часть Африканского континента. На кону стратегические запасы урана.
Кому он нужен этот НИгер здесь..Ну порешают мировые акулы вопросы этого газового коридора ,который идет через Нигер ,ну поделят по-новому золото и уран..У нас дома полно проблем и нет никакой ясной лини и определения конечной цели,ясной и преемлимой всеми.Вся война -это постоянные ниякие ответы на удары с той стороны -только ответы…
“На днях произошло странное событие: депутаты самой отвратительной думской партии, партии эСэРов, или как их иногда называют, заправдунов (впрочем, некоторые считаю, что сейчас самая отвратительная думская партия это так называемые “Новые либералы люди”) подали в Думу законопроект, согласно которому предлагается увеличить зарплаты и давать не менее 8 дополнительных дней к отпуску для жителей новых регионов.
А чего мелочиться-то? А давайте обложим всех граждан “старых регионов” отдельным налогом в пользу граждан регионов новых? А ещё лучше, предоставим каждому “новому гражданину” по паре-тройке рабов из граждан “старых”. Не, ну а что? К чему останавливаться на полумерах? Даёшь полную украинизацию России!”
1. Я надеюсь, что парламентское большинство в лице “Единой России” этот закон не примет.
2. Жителям новых регионов вообще-то надо не 8 дней к отпуску, а статус неграждан… так, погодите, начнём с начала – увы и ах, но наше доброе государство статус неграждан вводить не захотело, а принялось раздавать всем паспорта…
В общем, так: НЕ НАДО сеять раздоры и делить граждан России на сорта. У нас по закону все равны, а повышенные зарплаты и длинные отпуска предусмотрены только для жителей северных и отдалённых территорий. Новые-старые российские регионы – отнюдь не север, а юг, так что им не положено. Точка.Ру.
3. Ни в коем случае нельзя повторять ошибки СССР и снова строить “империю наоборот” и развивать и кормить окраины за счёт центра. Больше никаких “категорий снабжения” и никаких созданных за счёт Великороссии “витрин” в виде “почти заграничной” ***********, богатых грузий и армений, и др.
..Ну и конечно жуткий случай в Забайкалье ,двух калекСВО ,без ног ,избили до полусмерти и побили их машины ,одна кредитная.Девки,одна учитель музыки ,подюадривали бющих.Милиция не принмала мер,до получения пинка от губернатора,Хинштейна,,Картополова ..Это что?Там в местах Игорешиных все еще грязные 80гг -пьянка,безработица и превращение в упырей?Недавно девочку истерзали и облили бензином и тоже ничего..
А потом мы будем говорить про гражданское общество и возможно ли этих граждан перекупить хохлам..Да что их перекупать -за бутылку сделают что угодно ,а не только бросят бутылку с горючей смесью в военкомат или отключат там трансформатор..Игореша этим гордится здесь..Откуда это всё -от постоянной лжи ,двойных стандартов власти ,от её продажности и конечно основное -Россией не правят русские..
Игорь не гордится. Игорь констатирует.
Человека можно вывезти из “Нигера” без проблем. “Нигера” из человека, -надо постараться…
И это при условии что он сам этого захочет.
он три года здесь говорит одно и то же..вроде власть показывает с правильной стороны -продажная,лживая ,но какие принципы он утверждает и на чью сторону и мельницу льёт воду?Быков,Лехаим -герои??? Опять купить соцбратьев и тащить на своем горбу??Ох,эти правдорубы ,про плохой Кремль ,сколько их уже развелось и платных и добровольных..А ,когда вслушаешься -то не грамма про плохой Запад и приходит удивление -как мы вообще еще уцелели и не распались на враждующие куски ,с таким -то отрицанием самих себя..