

▫️ Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-Морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен.



▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.



▫️ На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражены двенадцать атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.

▫️ В районе города Славянск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман». Потери противника составили до 295-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении умелыми и профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также колесная самоходная гаубица «Богдана».



▫️ На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области.

▫️ Также, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины.

Потери противника составили свыше 220-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля.



▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады.

▫️ Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Першотравневое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона», самоходная гаубица «Мста-С», а также орудие «Мста-Б».

▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ За сутки уничтожено до 115-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская установка М777 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», а также орудие Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также три гаубицы «Мста-Б».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118-ти районах.

▫️ Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины.

▫️ В районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

▫️ Также, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоалександровка, Маньковка, Рубежное, Варваровка Луганской Народной Республики, Кодема, Берестовое, Веселое, Васильевка Донецкой Народной Республики, Павловка, Орлянское, Червоногорка Запорожской области, Новопокровка и Новые Олешки Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11084 танка и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12020 единиц специальной военной автомобильной техники.