

▫️ Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

▫️ Кораблями Военно-Морского Флота России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены.



▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.



▫️ На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений, в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск, успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Предтечино, Сухая Балка, Ласточкино и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 345-ти украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», пять самоходных артиллерийских установок «Krab» польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одна артиллерийская система М777 производства США.

▫️ Также, в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток», нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка, Макаровка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области.

▫️ Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Яблоневое Запорожской области.

▫️ За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 220-ти украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, в том числе одна «Bradley» производства США, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также пушка «Гиацинт-Б».

▫️ В районе населенного пункта Раздольное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.



▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.

▫️ Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, в лесном массиве «лес Попов» Сватовского района Луганской Народной Республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

▫️ Общие потери противника составили до 120-ти украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

▫️ В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Райгородка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской Народной Республики, Дружелюбовка Харьковской области, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

▫️ В течение суток уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

▫️ Также, в районе населенного пункта Стецковка Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

▫️ Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Залиман Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Спорное, Берестовое, Кременец, Вольное Донецкой Народной Республики, Мичурина, Балочки, Конские Раздоры Запорожской области, Старая Збурьевка, Раденск и Новая Каховка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5402 беспилотных летательных аппарата, 427 зенитных ракетных комплексов, 11067 танков и других боевых бронированных машин, 1141 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5699 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12003 единицы специальной военной автомобильной техники.