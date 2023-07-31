

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.



▫️ На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражены одиннадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск Донецкой Народной Республики.

▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Константиновка и Берестовое Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника на данном направлении составили более 220-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино и Орехов Запорожской области.

▫️ Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Успеновка Запорожской области отражена атака противника и уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы.

▫️ Также, пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 275-ти украинских военнослужащих, три танка, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три гаубицы иностранного производства, в том числе М109 «Paladin», М777 производства США и «FH-70» производства Великобритании, а также два орудия «Мста-Б» и Д-20.



▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Кузьмино и Кармазиновка ЛНР. За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнем и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции.

▫️ В ходе ведения активной обороны успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили более 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 107-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. В районе населенного пункта Веселое Запорожской области поражен штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Также, в районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».



▫️ Кроме того, уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар, Новопетриковка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка и Чубаревка Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5381 беспилотный летательный аппарат, 427 зенитных ракетных комплексов, 11048 танков и других боевых бронированных машин, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11989 единиц специальной военной автомобильной техники.