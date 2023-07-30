

В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.



▫️ На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны.

Потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.



▫️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», во взаимодействии с авиацией и артиллерией, отразили атаку противника в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.

В районах населенных пунктов Жеребянки, Новоданиловка, Веселое и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Также, в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 250-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районе населенного пункта Ковалевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Невское и западнее Нововодяное Луганской Народной Республики.

За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.



▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

Также, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Песчаное, Ольшана, Новомлынск Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики.

В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

Потери противника на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих и пять автомобилей.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной техник в 108-ми районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

В районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено сорок четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Залиман, Рубежное, Кременная, Райгородка Луганской Народной Республики, Сладкое, Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Шевченково, Долинка, Трудовое, Новопокровка, Мирное Запорожской области, Старая Збурьевка и Новая Каховка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 245 вертолетов, 5358 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11029 танков и других боевых бронированных машин, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5661 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11971 единица специальной военной автомобильной техники.