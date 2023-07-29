▫️ Вечером 28 июля Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск.

▫️ Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута.

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

▫️ На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Клещеевка, Дылеевка и Новгородское Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

▫️ Потери противника за сутки составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Золотая Нива, Макаровка Донецкой Народной Республики, Новоандреевка, Щербаки и Каменское Запорожской области.

▫️ Подразделениями 36-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и два пикапа.

▫️ Также, в районе населенного пункта Марьяновка Запорожской области поражен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

▫️ Всего на данных направлениях за сутки уничтожено до 135-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

▫️ На Краснолиманском направлении в результате своевременно вскрытого разведкой группировки войск «Центр» выдвижения штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника в районе населенного пункта Райгородка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

▫️ Кроме того, нанесены удары по восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника за сутки составили до 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции.

▫️ Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

▫️ Также, в районе населенного пункта Дружелюбовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.

▫️ Кроме того, в районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск «Запорожье».

▫️ В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет «Storm Shadow» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

▫️ Также, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Спорное, Первомайское, Марьинка Донецкой Народной Республики, а также Марфополь Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5314 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11021 танк и другие боевые бронированные машины, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11951 единица специальной военной автомобильной техники.