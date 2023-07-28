

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях.



▫️ На Южно-Донецком направлении противник продолжал попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжелой техники.

▫️ В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника.

▫️ Уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких «Leopard» и два французских колесных танка «AMX», 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

▫️ На Времевском выступе в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и «Мста-Б».



▫️ На Краснолиманском направлении грамотным построением обороны и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» за сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра.

▫️ Кроме того, западнее населенного пункта Житловка Луганской Народной Республики отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии, используя результаты огневого поражения, атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра.

▫️ Умелым применением современных средств поражения подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Нововодяное, Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики.

▫️ Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.



▫️ На Донецком направлении обороняющиеся подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов «Южной» группировки войск, благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями, успешно отразили семь атак штурмовых отрядов 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики.

▫️ Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й, 28-й, 43-й, 110-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 3-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Константиновка, Северск, Новгородское и Белая Гора Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ Всего на данном направлении за сутки уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.



▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки войск продолжали наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и, выполнив задачу дня, закрепились на выгодных позициях.

▫️ Также, согласованными ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии, нанесено поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка и Новоосиново Харьковской области.

▫️ Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.



▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133-х районах.

▫️ В районах населенных пунктов Дружковка Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: тыловой пункт управления украинской группировки войск «Соледар», а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

▫️ Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктовКременная Луганской Народной Республики, Горловка, Соледар, Волноваха, Новобахмутовка, Невельское Донецкой Народной Республики, Токмак, Ульяновка и Энергодар Запорожской области, а также Алешки Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5308 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11010 танков и других боевых бронированных машин, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5646 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11939 единиц специальной военной автомобильной техники.

