Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 28 июля 2023 г.)

8 0


▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях.

▫️ На Южно-Донецком направлении противник продолжал попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжелой техники.

▫️ В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника.

▫️ Уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких «Leopard» и два французских колесных танка «AMX», 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

▫️ На Времевском выступе в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

▫️ На Краснолиманском направлении грамотным построением обороны и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» за сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра.

▫️ Кроме того, западнее населенного пункта Житловка Луганской Народной Республики отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии, используя результаты огневого поражения, атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра.

▫️ Умелым применением современных средств поражения подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Нововодяное, Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики.

▫️ Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.


▫️ На Донецком направлении обороняющиеся подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов «Южной» группировки войск, благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями, успешно отразили семь атак штурмовых отрядов 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики.

▫️ Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й, 28-й, 43-й, 110-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 3-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Константиновка, Северск, Новгородское и Белая Гора Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ Всего на данном направлении за сутки уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки войск продолжали наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и, выполнив задачу дня, закрепились на выгодных позициях.

▫️ Также, согласованными ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии, нанесено поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка и Новоосиново Харьковской области.

▫️ Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133-х районах.

▫️ В районах населенных пунктов Дружковка Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: тыловой пункт управления украинской группировки войск «Соледар», а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

▫️ Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктовКременная Луганской Народной Республики, Горловка, Соледар, Волноваха, Новобахмутовка, Невельское Донецкой Народной Республики, Токмак, Ульяновка и Энергодар Запорожской области, а также Алешки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5308 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11010 танков и других боевых бронированных машин, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5646 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11939 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/28693
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru