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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 27 июля 2023 г.)

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▫️ Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.

▫️ Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово Донецкой Народной Республики.

▫️ Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Весёлое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское Донецкой Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

▫️ Потери противника за сутки составили свыше 210-ти украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ Кроме того, за последние двое суток на данном направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боев умелым применением противотанковых средств при поддержке армейской авиации уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак». 

▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», с опорой на умело организованную систему огня в сочетании с инженерными заграждениями, отражена атака противника в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ В ходе боя уничтожено более 15-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также один автомобиль.

▫️ Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 185-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ В районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.

▫️ Всего, с 23 июля, продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12-ти километров по фронту и три километра в глубину обороны противника.

▫️ На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 16-ти украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

▫️ Кроме того, поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной республики.

▫️ В районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.


▫️ На Запорожском направлении после провала наступления ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал.

▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки Запорожской области.

▫️ Также, в районе населенного пункта Степановка Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 280-ти украинских военнослужащих, 25 танков, десять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, а также две гаубицы «FH-70» производства Великобритании.

▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки войск продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики заняли более выгодные позиции.

▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили более 35-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 25-ти военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 109-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123-х районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива.

▫️ В районах населенных пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18.

▫️ В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области поражен склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

▫️ Кроме того, уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка Донецкой Народной Республики, Вершина Вторая, Токмак и Малые Щербаки Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5291 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10966 танков и других боевых бронированных машин, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11920 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/28667
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