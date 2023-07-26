

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.



▫️ На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Спорное и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили до 210-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США.



▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики, Торское, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, в районе населенного пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Суточные потери противника составили более 190 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы: Д-20 и Д-30, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Южно-Донецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области.

В районах населенных пунктов Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики поражена живая сила и техника ВСУ.

▫️ На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоково и Работино Запорожской области.

Также, в районе населенного пункта Луговское Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.



▫️ С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками.

▫️ Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны.

▫️ В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих.

▫️ На Купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на Куземовском направлении и заняли более выгодные позиции.

▫️ Потери противника за сутки составили до 135-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

В районе населенного пункта Зеленовка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 104-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.



▫️ В районах населенных пунктов Ивановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и две крылатые ракеты «Storm Shadow». Кроме того, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кармазиновка, Золотаревка, Рубежное Луганской Народной Республики, Верхнекаменское, Евгеновка, Ямполовка, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Чумацкое и Диброва Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5271 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10942 танка и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5624 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11906 единиц специальной военной автомобильной техники.