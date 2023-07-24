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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 24 июля 2023 г.)

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▫️ В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком и Краснолиманском направлениях.

▫️ На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая Гора и Дылеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили свыше 160-ти украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «FH-70» производства Великобритании, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

▫️ В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» отражены пять атак противника в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери противника составили до 195-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

▫️ На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов и Пятихатки Запорожской области.

▫️ В районе населенного пункта Мирное Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

▫️ Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

▫️ Также, в районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.


▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.

▫️ Уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.

▫️ Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

▫️ Также, в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.

▫️ В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS».

▫️ Кроме того, уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Коломыйчиха, Куземовка, Тополевка, Кременная, Ковалевка Луганской Народной Республики, Березовое, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Зеленый Гай, Пятихатки Запорожской области, Новая Каховка и Саги Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 243 вертолета, 5236 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10868 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5585 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11860 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/28579
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